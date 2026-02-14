【グレンデール（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグのドジャースは１３日、アリゾナ州グレンデールでバッテリー組のキャンプが始まり、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表「侍ジャパン」に選ばれている大谷と山本、メジャー２年目の佐々木が本格始動した。

昨季ワールドシリーズで最優秀選手（ＭＶＰ）に輝き、一段と注目度が増した山本。キャンプ初日に臨んだ実戦形式の投球練習は、さながらＷＢＣの「前哨戦」となった。

ブルペンでの投げ込みを終えた大谷と佐々木が捕手の後ろから見守る中、打席に入ったのはＷＢＣ米国代表で右打者のスミスと、韓国代表で左打者の金慧成（キムヘソン）。ＷＢＣで対戦する可能性もある２人に対して計２０球を投げ、直球は最速９４マイル（約１５１キロ）をマーク。金には安打性の打球を２本許したものの、スミスからは見逃し、金からは空振りの三振を奪った。

山本の取材対応はなかったが、大谷は「コマンド（制球）も素晴らしかった。ウィル（スミス）の反応を見た感じでは球も来ている感じだった」と絶賛した。今後もＷＢＣ本番を見据え、日本のエースとして着々と仕上げていく。（帯津智昭）