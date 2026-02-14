VAR介入でまさかの８分間中断と異例の事態が起きた。(C)SOCCER DIGEST

写真拡大

　異様な時間が流れた。

　2026年２月14日、味の素スタジアムで開催されたFC東京対浦和レッズ戦。前半９分15秒、浦和が柴戸海のゴールで先制する。しかし、オフサイドの可能性があるとしてVARが介入。ここから試合はなかなか再開されなかった。

　電光掲示板に「得点無し」と表示されたのは前半17分36秒。実に８分21秒の中断だった。Jリーグの試合としては異例の長さである。

　試合後、浦和のマチェイ・スコルジャ監督は冷静に振り返った。
 
「８分待つのは通常ではない状況です。選手が体を冷やさないよう、スタッフが声をかけて動かしました。難しい判断だったと思いますが、待機時間は短いほうが望ましいです」

　一方、FC東京のキャプテン室屋成は率直だった。

「長すぎる。もう少し早く判断してほしい」

　もっとも、両者ともVARそのものを否定しているわけではない。正確な判定のために必要なシステムであることは認めている。

　問われるのは“制度の是非”ではなく、“運用の精度とスピード”だろう。正確性とテンポ。その両立が、改めて浮き彫りになった一戦だった。

取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）

