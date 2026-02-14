「長すぎでしょ」VAR介入で“異例の８分21秒中断”。当事者はどう捉えたか【FC東京対浦和】
異様な時間が流れた。
2026年２月14日、味の素スタジアムで開催されたFC東京対浦和レッズ戦。前半９分15秒、浦和が柴戸海のゴールで先制する。しかし、オフサイドの可能性があるとしてVARが介入。ここから試合はなかなか再開されなかった。
電光掲示板に「得点無し」と表示されたのは前半17分36秒。実に８分21秒の中断だった。Jリーグの試合としては異例の長さである。
試合後、浦和のマチェイ・スコルジャ監督は冷静に振り返った。
「８分待つのは通常ではない状況です。選手が体を冷やさないよう、スタッフが声をかけて動かしました。難しい判断だったと思いますが、待機時間は短いほうが望ましいです」
一方、FC東京のキャプテン室屋成は率直だった。
「長すぎる。もう少し早く判断してほしい」
もっとも、両者ともVARそのものを否定しているわけではない。正確な判定のために必要なシステムであることは認めている。
問われるのは“制度の是非”ではなく、“運用の精度とスピード”だろう。正確性とテンポ。その両立が、改めて浮き彫りになった一戦だった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
