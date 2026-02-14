ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケートペアの“ゆなすみ”こと長岡柚奈選手・森口澄士選手が現地時間13日、練習を行いました。

五輪初出場のゆなすみペア。「今日の練習もめちゃめちゃ調子がよかった」と森口選手は、「息も合ってきた。コンディション的にはいい」と本番へ向け好調ぶりをアピールします。

長岡選手は「四大陸(選手権)を終え一回調子を落としてから(五輪に向けて)上げるのが今回は大変だった。コーチやチームメートなどの助けを借りながら調子を上げてこられた」と明かします。「今日の練習で『よし、準備できているぞ！』という気持ちになれてよかった」と前向きなコメントを残しました。

現地には前日夜に入ったと明かす森口選手。五輪の雰囲気については「2人でダイニングでご飯を食べ、いろいろな選手がいて『オリンピックだな』と感じた。オリンピックのシンボルのところにいると『ついに来たんだな』という感じがした」と、初の大舞台の雰囲気を感じている様子です。

フィギュアスケートペアは現地15日にショートプログラムが、同16日にフリーが開催。長岡選手は「オリンピックという素晴らしい舞台。練習してきたことをすべて発揮できるような試合にしたい。自信を持って挑みたい」と意気込みを語りました。

森口選手も「4年に1度の大舞台。最高の思い出や経験になるよう、ポジティブに終えられたら」と力を込めました。