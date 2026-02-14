「日本ハム紅白戦」（１４日、名護）

新庄剛志監督が紅白戦で先発したＷＢＣ台湾代表の古林睿煬投手、孫易磊投手について評価した。古林睿煬は１回０／３を投げ。打者８人に対して３安打２四球１失点。新庄監督は「ちょっと気になったのは、腕の振りが違うかなっていう風に見えましたね。トップの入りが遅いというか。だから慌てて今度それを取り戻そうとして投げたら高めに浮く。ボールの違いもあると思うんですけど、なんか変わったなって。本人は変わってないと言うかもしれないけど、僕の中では変わったなと思った」と指摘した。

孫易磊は２回を投げ打者１０人に２安打１失点。新庄監督は「体が大きくなって。体を大きくして、昔の投げ方と徐々に合わせていく段階だと思うから。合ってきたら、もう１段、２段レベルアップ。もうちょっと先かな」と期待。「馬みたいな足になって。あんなに大きくなるもんかな、ねえ。３カ月くらいで。トレーニングしたんでしょうね」とオフの間の努力に感心した。その上で「体が大きくなる、その努力はわかるけど、ボールがいってなかったら意味ないんでね。これから合わせていく段階じゃないかな」とすぐに結果を求める必要はないとの考えを示した。