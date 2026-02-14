◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第9日 女子デュアルモーグル（2026年2月14日 リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）

今大会からの新種目、デュアルモーグルの女子が行われ、日本勢はモーグルで4位だった冨高日向子（25＝多摩大ク）をはじめ、藤木日菜（24＝武庫川女子大大学院）、中尾春香（24＝佐竹食品）、柳本理乃（25＝愛知ダイハツ）の4人が出場した。

1回戦で藤木と中尾は直接対決。序盤は中尾がリードしたが、第1エア後に滑らかなターンを披露した藤木が逆転して先着し、19―16で勝利した。普段から仲が良いという2人は滑り終わった直後から笑顔。結果が出た後も抱き合って健闘を称え合った。冨高は途中でコースアウトしたエリス・ルンドホルム（23＝スウェーデン）に29―6で快勝。デュアルを得意としていた柳本はカミーユ・カブロル（28＝フランス）に先着を許し、16―19で敗れた。

デュアルモーグルはモーグルと同じくコブとエア台が設けられた急斜面を、2人が並んで滑り降りる。ジャッジは7人で、4人がターン、2人がエア、1人がタイムを担当。各ジャッジが持ち点の5点を2選手に振り分け、合計点数で勝敗を決める。

勝ち抜き方式のトーナメントで行われ、組み合わせはFIS（国際スキー連盟）のデュアルモーグルのランキング、今大会のモーグルの結果、FISポイントリストによって作成される。