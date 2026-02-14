14日、ミュンヘン安全保障会議で演説するルビオ米国務長官/Liesa Johannssen/Reuters

（CNN）ルビオ米国務長官は14日、ドイツで開催されたミュンヘン安全保障会議で演説を行い、過去の脅威から「世界を救った」米欧間の同盟の歴史的意義を強調した。

「必要であれば単独で行動する用意はあるが、我々はここ欧州の友人たちとともに行動を起こす方を優先する。そうすることが我々の望みだ」と、ルビオ氏は語った。

また米国と欧州について「我々は一体にして不可分である」と言い添え、数十年にわたる連携の重要性を強調した。トランプ米大統領の2期目を迎えて以降、双方の関係は激しい緊張にさらされている、

ルビオ氏は、米国が時としてやや「率直かつ緊急的に協議を進める」場合があることを認めつつも、欧州の指導者たちに対し、トランプ政権が同盟関係に全力を注いでいることを改めて伝えようと試みた。

ルビオ氏の発言は、ちょうど 1 年前のミュンヘン安全保障会議でバンス米副大統領が述べた内容とは著しく対照的なものとなった。バンス氏は欧州が米国の支援に過度に依存していることを厳しく批判。欧州の政治家について、言論の自由を抑圧し、移民問題で制御不能に陥り、政権内では保守強硬派の政党との協力を拒んでいると指摘していた。

今回の演説中は聴衆から拍手を受ける場面もあったルビオ氏だが、旧世界秩序のグローバルな制度に関しては「改革」と「再構築」が必須だと主張。米国が外国のパートナーとどのように関わるかについて、トランプ政権が劇的な転換を行ったことを示唆した。

質疑応答の場ではウクライナ問題に言及し、米国としてはウクライナでの和平合意の締結に努めるが、ロシア側が本当に戦闘の終結を望んでいるかどうかは定かではないと述べた。

その上で「引き続き求めていくのは、ウクライナにとって受け入れ可能で、ロシアも納得できる結果だ。現時点でそこまでの見通しはまだ立っていない」と語った。