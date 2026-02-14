メジャーリーグいよいよ来月開幕！ドジャースの大谷翔平がキャンプイン…ワールドシリーズ・WBC連覇への意気込み語る

メジャーリーグはいよいよ3月開幕です。

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）がキャンプイン。

ワールドシリーズ、そしてWBCも連覇を狙うと意気込みました。

ドジャーブルーのユニフォーム姿で、キャンプ初日を迎えた大谷選手。

ブルペンでは正捕手のスミス選手を相手に、変化球を交えながら27球を投げ込みました。

投打二刀流で迎える開幕へ向けては「まずは健康で、どちらも投打1年間しっかりと回ることが重要だと思うので、それがチームにとっても自分にとっても、すごく大事なことだと思っています」と語りました。

そして、大谷選手が目指すものとは。

大谷翔平選手：

ワールドシリーズで勝つのも、WBCで勝つのも、MVPになるのも、1回やれば良いというものではないので、それを継続して初めて、一流の選手と周りが評価してくれると思うので、1回より2回の方がいいですし、2回より3回の方がいいですし、そういう感じで積み重ねていくことが大事なのかなと思います。満足したら、終わるときだと思うので、現時点でそう思っていないですし、逆に言えばそう思ったときにやめれば良いのかなと思っています。

また、山本由伸投手（27）は打者相手に実戦形式の投球練習を行い、順調な調整ぶりを披露。

佐々木朗希投手（24）もブルペンで力強いボールを投げるなど、今シーズンもサムライトリオの活躍に期待が高まります。