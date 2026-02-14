2月13日から、NTTドコモが提供するモバイルサービス「ahamo」の新CMに、木村拓哉と工藤静香の娘で、フルート奏者として活躍するCocomiが登場。“親友アーティスト”とともにCM初出演をはたし、反響が集まっている。

「今回、Cocomiさんは、かねて親交の深いアーティストのアイナ・ジ・エンドさんと新CMに出演しました。さかのぼれば、2人は2022年に『ミュージックステーション』で共演したことがあります。

互いに愛犬家で、音楽の道を歩んでいることなど、共通点も多く、Instagramにたびたび登場する親友同士なことでも知られてきました。そうした関係性もあって、今回のCM起用に至ったようです。CM内では、友人ならではの自然な会話や、息のあったダンスを披露しており、いい雰囲気で撮影されたことが伝わってきますね（芸能担当記者）

Xでは、2人の思いがけない共演に、驚きと喜びの声が続出している。

《アイナちゃんとcocomiちゃんのCM見れた!!!2人ともかわいい、、》

《ほんとにいつまでも見ていられる…アイナちゃんとCocomiちゃん、2人並ぶとかわいいの相乗効果…》

《親友だからできるCM アイナちゃんもCocomiちゃんも楽しそう》

木村と工藤の娘とあって、事あるごとに注目を集めてきたCocomi。2018年、次女のKoki,がブルガリのアンバサダーに就任し、2年後の2020年には、Cocomiもディオールのアンバサダーを務めるように。翌年には、明石家さんまプロデュースのアニメ映画『漁港の肉子ちゃん』で声優デビューを果たし、活躍の場を広げつつあった。

「ただ、Cocomiさんは幼少期から習ってきたフルートで、音大附属高校、音大と音楽の道を進んでおり、現在は音楽活動を本格化させています。2023年には、大学の難関コースであるソリスト・ディプロマ・コースに合格。カリキュラムをこなしながら、年に1枚アルバムをリリースしたり、フルート奏者として各地の演奏会に出演したりと、精力的に活動してきました。

一方プライベートでは、2025年11月には、男子バレーボール日本代表の小川智大選手と2年ほど前から交際していると、『週刊文春』に報じられています。かねてバレー好きを公言していたため、熱愛には納得の声が多くあがっていました。まさに、公私ともに順調といった様子です」（同前）

Cocomiの活躍の裏には、両親、恋人、そして友人と、よき“パートナー”たちの姿があるのかも。