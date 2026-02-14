峯岸みなみ、美脚輝く冬コーデに熱視線「スタイル抜群」「小物使いが完璧すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/14】タレントの峯岸みなみが2月13日、自身のInstagramを更新。グレーを基調としたコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【Not Sponsored 記事】
◆峯岸みなみ、冬のグレーコーデで美脚輝く
峯岸は「お仕事の日だったので久しぶりにちゃんとしたお洋服を着て外に出ました！」とつづり、淡いブルーのマフラーといちごのポシェットをアクセントにした、グレーベースのコーディネートを披露。カーディガンにミニ丈のボトムス、ハイソックスを合わせ、スラリと美しい脚がのぞいている。また「オトナミューズさんのYouTubeチャンネルにて、岡崎アウトレット満喫動画を撮影したよ！公開をお楽しみに〜」と、雑誌「オトナミューズ」（宝島社）の仕事だったことも添えている。
◆峯岸みなみの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「お洒落さん」「小物使いが完璧すぎる」「見習いたいコーデ」「脚が細くて綺麗」といったコメントが寄せられている。
峯岸はてつやと2022年8月に結婚。2024年7月14日に、自身のInstagramを通じ、第1子となる女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
