目にケガを負いながらも必死で家族を守ってきた野良猫。家族ともども無事に保護され、シェルターで暮らすようになってからの変化が話題となっています。

投稿は記事執筆時点で142万再生を超え、「顔つきが全然違う」「可愛すぎる」との声が寄せられています。

【動画：『ケガをしていた野良猫』を保護してお世話を続けると…現在→『まさかの光景』】

家族を守った保護猫「おとん」君

Instagramアカウント『ゆきねこ』に投稿されたのは、過酷な環境から保護された猫さんの近況を収めたリール動画です。

登場するのは、おっとりとした顔立ちが可愛らしい「おとん」君。本名は「夜光（やこう）」君といいますが、親しみをこめておとん君と呼ばれているそうです。

野良として家族を守りながら懸命に生きてきたおとん君は、ある時、シェルターで保護猫として暮らすことになったといいます。

おとん君の近影

おとん君は保護当初、左目に傷があり痛みに耐えながら過ごしていたとか。エイズキャリアでもあり免疫力が低下していたそうですが、治療によって元気になったといいます。

おとん君は、すっかり室内での人間との生活にも慣れ、他の猫さんたちとも穏やかな関係を築けている様子。あまりにリラックスしすぎて、大開脚を見せてくれることもあるのだとか。

シェルターに来て安心を得られた結果、すっかり「おじさん化」してしまったおとん君なのでした。

素敵な出会いを探して

別の投稿では、おとん君が保護された時にいた環境や保護当時の様子が紹介されています。その投稿を機に、おとん君の穏やかな雰囲気と愛らしさが多くの人に広まり、どんどん人気が高まっているのだそうです。

そんな人気急上昇中のおとん君と、一緒に保護された元気いっぱいの3匹の子供たちは里親さんを募集しているのだとか。全員に幸せにつながる出会いがあることを願うばかりです。

投稿には、「涙が止まらないよ」「お世話って…凄いことなんだなぁって実感しました。顔つきが全然違う」「可愛すぎるおじさんみたいな（笑）」「大変な状態で痛々しかったけど、元気になって良かった」といったコメントが集まりました。

Instagramアカウント『ゆきねこ愛護団体 川崎市 里親募集』では、おとん君の他にも、シェルターで暮らす保護猫たちの暮らしぶりや保護時の記録を見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ゆきねこ愛護団体 川崎市 里親募集」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。