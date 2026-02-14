ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子デュアルモーグルが14日に行われた。藤木日菜（武庫川女大大学院）と中尾春香（佐竹食品）が1回戦7組で滑り、藤木が2回戦に進出した。

ミラノ五輪から正式種目に採用されたデュアルモーグル。並列するコースを2人の選手が同時に滑り、より高いスコアを獲得した選手が次のラウンドに進出するトーナメント方式だ。

採点項目は従来の1人で滑るモーグルと同様に「ターン」「エア」「スピード」だが、7人の審判員のうち、4人がターン、2人がエア、1人がスピードなどを採点する。

TBS系列で地上波生中継された2人の滑り。フィニッシュ後には仲良くハグ。カメラに向かって一緒に何かポーズを作ろうとするも息が合わず。“グダグダ”な結果に本人たちも笑ってしまっていた。解説を務めた上村愛子さんも「普段から仲の良い2人ですからね」と和んだ様子だった。

ネット上のファンからは「バチバチかと思いきや、すっごい楽しそうでよい」「モーグル女子の2人組可愛い！」「トーナメント1回戦でぶつかったけど仲良しで可愛いな」「複雑な気分だけど、二人とも楽しそう」「藤木と中尾の対戦むっちゃ良かった」「中尾と藤木、最後グダグダなんも含めて仲良し笑」

日本勢は今大会、女子で冨高日向子（多摩大ク）が4位、男子では堀島行真（トヨタ自動車）が2大会連続で銅メダルを獲得。女子デュアルモーグルには、藤木、中尾、冨高、柳本理乃（愛知ダイハツ）の4人が出場した。



（THE ANSWER編集部）