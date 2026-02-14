こんな寒いのに!? なんで極寒の日本に来るんやろう…←専門家いわく「むしろ日本が都合がいい」
寒い冬になり、水辺に浮かぶカモを見て毎年思います。「寒そう！ 寒ないのかな!? もっと暖かいところに行ったらいいのに」と。
今年もうちの近くの池には、カモなどの渡り鳥がたくさんきているのですが、先日の寒波のときに池に浮かぶカモをみて「なんぼなんでも寒いやろ！」と、ついつい声に出して言うてしまいました。
すると、アシ（ヨシ）の薮からゴソゴソと物音がこちらに！ ビックリしました……。人間でした。
どうやら、カモなどの観察にきている、渡り鳥の専門家の方でした。その方いわく、「寒いんは寒いでしょうね。でも、鴨の足には“ワンダーネット”という仕組みがあるんです」とのこと。
ワンダーネット!? なんじゃそりゃ!?
専門家さんは、「簡単にいうと、カモの血管には、水につけている足から体に冷たさが伝わって体温が奪われてしまうことを防ぐための仕組みがあるから大丈夫やねん。つまり、カモの足は“ワンダーネット”やねん」と説明してくれました。
「なるほど〜！」と、わかったようなわからなかったような返事をしながらも、せっかくなのでさらなる質問をぶつけました。
「でも、こんなに寒い本をわざわざ選んで飛んでこんでもええんちゃいますのん？」
すると、専門家さんは「いやいあ、日本の冬が暖かいから来てるわけやねんで」と答えます。
「どこがやのん!?」
これまた口に出してしまったところ、「カモがもともとおったシベリアやカムチャッカ半島の冬と比べると、日本のこの辺りの冬のほうが暖かいから来ているわけやねん」と設営してくださいました。
しかし、まだ謎は残っています。
「それやったら、中途半端に寒い日本よりも南国の別の国に飛んでいったほうがもっと寒くないやん」と口には出さず心の中でつぶやいていたのですが、専門家さんには見透かされていたようで、このように説明してくださいました。
「もっともっと暖かいところに行ったほうがいいと思うでしょう？ このあたりにいるカモは、そもそも海を渡って日本に来ているけど、ゆくゆくは、もといたところに帰るわけやん。帰って繁殖するわけよ。でも、あんまり遠いところに行ったら帰るのに時間がかかるやん。つまり、繁殖時期に早く帰られるくらいのちょうど都合がいいところが、ここ（日本）やねん」
専門家さんの話を聞いたあと、かじかむ手をこすりながら「私もワンダーネットが欲しい！」とカモに向かって叫びますと、カモたちは羽を広げてバタバタバタバタ！ と飛び立ちました。
「もしや、シベリアに？」
……いや、飛んですぐ、隣の池に着水。
春はもうちょい先……カモ。
※いろいろな国や地域にいるカモなどは、日本だけでなく、ちょうど良い距離、そしてほどよく過ごせる国や地域に渡っていくそうです。それと、海を渡らないカモもいます。
※ラジオ関西『バズろぅ！』2026年2月14日放送回より
（『バズろぅ！』ラジオパーソライター・わきたかし）