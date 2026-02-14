¡Ú Ê¡»³²í¼£ ¡Û¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ÎàÊ¡»³²í½©á¤¤Ã¤«¤±¤ÇàÊ¡»³²í¼£á¤òÃÎ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶Ã¤¡Ö²¿¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤Í¡×
²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó¤¬¡ØFUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI¡¡·î¸÷ ¤º¤Ã¤È¤³¤Î¸÷¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡Ù¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ï2024Ç¯10·î13Æü¤ËÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤Î¤³¤±¤éÍî¤È¤·¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ê¡»³¤µ¤ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡ÖGreat Freedom¡×¤ò¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¼«¤é¤¬´ÆÆÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÁí¹ç±é½Ð¡¦±ÇÁü¡¦²»¤ÎÁ´¤Æ¤ò´Æ½¤¤·¤¿±ÇÁüºîÉÊ¡£Ê¡»³¤µ¤ó¤ÏÆ±Æü¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ°§»¢¤ò½ª¤¨¤ÆÅìµþ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢Á´¹ñ¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢ºÆ¤ÓÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡»³¤µ¤ó¤ÏàÈè¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Èè¤ì¤Ï¸«¤»¤Þ¤»¤óá¤ÈÏÃ¤¹¤Èà¤»¤Ã¤«¤¯¥Ä¥¢¡¼¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¤â¾å±Ç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÇÌ¾¸Å²°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤éÌ¾¸Å²°¤ÇÉñÂæ°§»¢¤ò¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¿·´´Àþ¤ÇÅìµþ¤ËÍè¤ÆÅìµþ±Ø¤òÄÌ¤ë¤«¤é¡ÊÍ³ÚÄ®¤Ë¡Ë´ó¤í¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î»þ´Ö¤ò·ä´Ö¤Ê¤¯¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¤ËÃí¤¤¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æá¤È¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤é¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤ò¸«¤»¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢SNS¤Ç¤Î´¶ÁÛ¤ä²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÊ¡»³¤µ¤ó¤¬Åú¤¨¤Æ¤¤¤¯¾ìÌÌ¤â¡£22ºÐ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö±Ç²è¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ï¤è¤¯¤ÐÆ±À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤É¤¦Í¶¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬ÆÏ¤¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤Ïà°¤¤¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤èá¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÁÌä¼Ô¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òµÕ¼ÁÌä¡£
Ê¡»³¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ïà¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡ÊÊ¡»³¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¡Ë¡ÖÊ¡»³²í½©¡×¤«¤é¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¸½¼Â¤Ë¡ÖÊ¡»³²í¼£¡×¤¬¤¤¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿á¤È¶Ã¤¤Î¹ðÇò¡£Ê¡»³¤µ¤ó¤Ïà¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¡ÖÊ¡»³²í½©¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤Íá¤È¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éà¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤ÎÀ¤³¦¤Î³§¤µ¤ó¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹á¤È´¶¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤ËÊ¡»³¤µ¤ó¤Ïà15ºÐ¤Î»þ¤Ë¾åµþ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤ª¤è¤½40Ç¯¸å¤Ë¡Ö¾åµþ¤·¤¿¸å¤ÎÄ¹ºê¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤·¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¡×¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÍýÁÛ¤Ø¤Î¼¹Ãå¡¢ÍýÁÛ¤Î±ÇÁü¡¢²»¤Ø¤Î¼¹Ç°¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤ËË×Æþ¤·¤ÆÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤éá¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
