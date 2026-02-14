Threadsで話題になっているのは、とんでもない勘違いをしてしまった飼い主さん＆わんこの姿。残念すぎる結末は記事執筆時点で45万回を超えて表示されており、「お腹痛いｗ」「老眼の私には完全に…」「なんか元気出ました」などのコメントの他、2万件のいいねが寄せられることとなりました。

大型犬と散歩中に…

Threadsアカウント「mamamamamangoro」の投稿主さんは、ゴールデンレトリーバーの『万吾郎』くんとの暮らしを紹介しています。この日、猫がたくさんいる公園にお散歩に行ったという投稿主さんと万吾郎くん。万吾郎くんは生粋の猫好きで、公園で交流することも多いのだとか。

この日も、すぐに猫を発見したそうです。こちらを振り返っている様子の猫は、そーっと近づいていっても逃げず、人懐こそうな印象を受けたそう。そこで、「人に慣れすぎやろーお前はもうー」と声をかけながら、近づいて行ったのだといいます。

まさかの正体に爆笑！！

猫さんと挨拶しようと、万吾郎くんが更に距離を詰めると…。そこにいたのは猫ではなく、ただの「木」だったのです…！どこかから飛んできたのか、木の破片はちょうど猫くらいの大きさで、そのしなやかなうねり具合が猫らしさを増長させていたのでした。

ただの木に鼻を付けた万吾郎くんは、「？」と困惑顔。投稿主さんも、まんまと騙されて恥ずかしくなってしまったといいます。あまりに可哀想な展開に、同情と笑いが同時にこみあげてくる…！！

この日は大失敗してしまった万吾郎くんですが、またすぐに気の合う猫さんと会えることでしょう♡

この投稿には「めちゃくちゃ猫ちゃんですね(笑)」「優しく近づいて偉かったね」「猫背具合が猫にしか見えない…」といったコメントが寄せられています。

Threadsアカウント「mamamamamangoro」には、万吾郎くんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「mamamamamangoro」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。