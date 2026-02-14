≠ME河口夏音、メンバーらの顔模した“顔チョコ”一挙公開「芸術センス爆発してる」「歴代で見せてくれるの最高」と話題沸騰
【モデルプレス＝2026/02/14】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の河口夏音が2月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。“顔チョコ”を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】指原プロデュースアイドル「癖強」顔チョコ一挙公開
河口は「今からバレンタインチョコ作るよ〜 歴代顔チョコたち」とつづり、これまで手掛けてきた個性豊かな手作りチョコレートの写真を投稿。自身の所属グループのメンバーや、プロデューサーである指原の顔を模したと思われるチョコレートが並ぶ写真を披露した。チョコレートは髪型や表情の特徴を捉えつつも、どこかシュールで独創的な造形が印象的。初期の粘土細工のような質感のものから、タルト生地やパイ生地を使い、カラーチョコスプレーで彩られた進化を感じさせる作品まで、河口のこだわりとユーモアが詰まった歴代の力作がずらりと並んでいる。
この投稿には「歴代で見せてくれるの最高」「癖強すぎる（笑）」「独創的すぎる」「芸術センスが爆発してる」「新作楽しみ」「クセ強くて最高」「特徴のとらえ方が天才」「メンバー愛があふれてる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
