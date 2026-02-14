草なぎ剛、“1億円以上”かけた趣味告白「10代の頃から好きだから」
【モデルプレス＝2026/02/14】俳優の草なぎ剛が、13日放送のフジテレビ系『あの金どこいった？』（金曜よる9時〜）に出演。1億円以上かけた物を明かした。
【写真】草なぎ剛、愛してやまないデニムジーンズ着用する姿
この日のスタジオトークで「失った金」について聞かれた草なぎは「リアルで1億円くらいはヴィンテージジーンズで使っている」と告白。「デニムだけで1億円以上使ってます。（自分から）言っちゃってますけど」とぶっちゃけ、共演者から驚きの声が上がった。
ヴィンテージジーンズへの思いについて草なぎは「10代の頃から好きだからデニムで1億円は使っていると思うな」と回想。これを受け「そこに（趣味の）バイクとか色々入れると2億円ぐらい、いっちゃってます？」と質問が及ぶと「いっちゃうかもしれないですね」とコメントした。また、番組では大金を稼ぐも、その大金が全部消えた有名人たちを特集したことから「いよいよ第3回目（草なぎが）VTR出るんじゃない？」と話を振られた草なぎ。すると「言えないことたくさんあるもん」と言って笑いを誘った。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
◆草なぎ剛、1億円以上かけた物とは
◆草なぎ剛「言えないことたくさんあるもん」
