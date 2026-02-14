千葉県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「南房総市」を抑えた1位は？【2025年調査】
暮らしやすい街を語るうえで欠かせないのが「治安の良さ」。安心して夜道を歩ける環境や、地域の見守り活動が行き届いた雰囲気など、人々の穏やかな暮らしを支える要素が詰まっています。
All About ニュース編集部では、2025年10月14〜15日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「治安がいい」と思う市に関するアンケートを実施しました。その中から、「治安がいいと思う千葉県の市」ランキングの結果をご紹介します。
【12位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「マリンレジャーで人気のある観光エリアですが、県内で最も刑法犯遭遇率が低く、メールで防犯情報や災害情報もお知らせしてくれるので、治安は良いと思います」（30代男性／兵庫県）、「刑法犯遭遇率が最も低く、自然豊かな環境。観光地としても人気」（20代男性／大阪府）、「海がありのんびりした街だから」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「県庁所在地なので、防犯や警察などの公共施設も充実していて、治安が比較的良さそう」（40代女性／兵庫県）、「毎年ディズニーランドに行く際は千葉市に泊まるが綺麗な街だった」（50代男性／兵庫県）、「交通アクセスが良く、住民同士の交流もあり、治安維持に努めている自治体だと思います」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：南房総市／28票南房総市は千葉県の最南端に位置し、温暖な気候と豊かな海に囲まれた自然豊かな地域です。花卉栽培や漁業が盛んで、季節の花々や海の幸を楽しむことができます。都市的な喧騒（けんそう）から離れた静かな環境と、地域コミュニティーの結びつきの強さが、「治安がいい」というイメージに繋がっていると考えられます。のどかで開放的な雰囲気と、ゆったりとした生活環境が、高い評価を得た要因でしょう。
1位：千葉市／44票千葉市は、千葉県の県庁所在地であり、政令指定都市です。東京湾に面し、幕張新都心などのビジネスエリアや、大規模な商業施設、公共施設が集積しています。都市機能が充実している一方で、稲毛海浜公園のような広大な自然空間も有しており、住環境のバランスが取れています。行政の中心地として、防犯や防災に対する意識の高さや取り組みが、住民に安心感を与え、治安の良さとして評価されたと推測されます。
