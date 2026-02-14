埋まると快感！ 空欄に共通する2文字は？ “質の高い眠り”がヒント【ひらがなクイズ】
言葉の断片を組み合わせて、たった1つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」！
今回は、歴史的な言葉から日常の健康、そして人間関係の機微に触れるような言葉をセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。答えにたどり着いた瞬間のすっきり感を楽しみましょう。
□□しん
へ□□ん
□□あい
か□□ん
ヒント：ぐっすり眠ることを何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いみ」を入れると、次のようになります。
いみしん（意味深）
へいみん（平民）
いみあい（意味合い）
かいみん（快眠）
言外に意図を含ませる「意味深（いみしん）」や、物事のニュアンスを指す「意味合い」の中に、歴史の授業でおなじみの「平民」や、健康のバロメーターである「快眠」が隠れていました。「いみ」は単体でも「意味」という強力な単語になりますが、他の文字と組み合わさることで全く別の景色を見せてくれます。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
