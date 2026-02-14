ミステリアスな様子から心身を癒やす深い眠りまで。全く異なる4つのシーンを完成させる「共通の2文字」は何でしょうか？語彙の引き出しをフル回転させて、全問正解を目指しましょう！

写真拡大

言葉の断片を組み合わせて、たった1つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」！

今回は、歴史的な言葉から日常の健康、そして人間関係の機微に触れるような言葉をセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。答えにたどり着いた瞬間のすっきり感を楽しみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□しん
へ□□ん
□□あい
か□□ん

ヒント：ぐっすり眠ることを何と呼ぶ？

答えを見る






正解：いみ

正解は「いみ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「いみ」を入れると、次のようになります。

いみしん（意味深）
へいみん（平民）
いみあい（意味合い）
かいみん（快眠）

言外に意図を含ませる「意味深（いみしん）」や、物事のニュアンスを指す「意味合い」の中に、歴史の授業でおなじみの「平民」や、健康のバロメーターである「快眠」が隠れていました。「いみ」は単体でも「意味」という強力な単語になりますが、他の文字と組み合わさることで全く別の景色を見せてくれます。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)