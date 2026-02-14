サンリオ×「ダイアナ」新シリーズ登場！ 招き猫姿のハローキティを桜柄西陣織にデザイン
「DIANA（ダイアナ）」は、2月16日（月）から、サンリオの人気キャラクターとコラボレーションした「Sanrio characters × DIANA」の新シリーズ「Nishijin−ori Series（西陣織シリーズ）」を、全国の一部店舗や公式ウェブショップなどで発売する。
【写真】スニーカーは2タイプを用意！ 桜柄の西陣織が美しいシューズとバッグ全4型
■和モダンな4種ラインナップ
今回登場するのは、繊細な桜柄の西陣織に、招き猫とダルマになりきったハローキティをプリントした素材使用の、和モダンな新シリーズ。
ラインナップは、「バレエシューズ」、「コートスニーカー」、「ダッドスニーカー」、「ミニショルダーバッグ」の全4型で、いずれも淡いピンクや白、アイボリーを基調に、桜モチーフのオリジナルスタッズをあしらった、和モダンな雰囲気のアイテムだ。
また素材には、伝統工芸品に指定されている12品種のなかから「緞子（どんす）」を採用。光沢のある繻子織（しゅすおり）という織り方で、足元やバッグに特別感を添えてくれる。
さらに対象商品を購入すると、1アイテムにつき1セット、オリジナルのポチ袋がもらえるノベルティキャンペーンも実施。伝統工芸とキャラクターの魅力を融合させた、春にぴったりのコレクションとなっている。
