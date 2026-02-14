『コナン』気になる！ネクストコナンズヒント発表 次回予告も公開「千速と重悟の婚活パーティー（前編）」
テレビアニメ『名探偵コナン』が14日、読売テレビ・日本テレビ系で放送された。来週の次回予告も公開され、ネクストコナンズヒントも発表された。
【動画】気になる！千速と重悟の婚活パーティー 公開された『コナン』次回予告
来週21日放送回は「千速と重悟の婚活パーティー（前編）（デジタルリマスター）」を放送。婚活パーティーで偶然遭遇した萩原千速と横溝重悟。参加者のひとりと別室で二人きりで会話することになった重悟だったが、部屋に入るとその人物はすでに射殺されていて…というストーリーが展開される。
そして、気になるネクストコナンズヒントは「横溝重悟」と発表された。
『名探偵コナン』は、黒ずくめの男らに毒薬を飲まされて子どもの姿になってしまった、主人公の高校生探偵・工藤新一が江戸川コナンと名乗り、黒ずくめの組織を追いながら数々の難事件を解決していくストーリー。
1994年から『週刊少年サンデー』で原作漫画の連載がスタートし、2017年には1000話を突破するなど正規の連載作品では同誌史上最長の連載期間になっている。96年にテレビアニメ、97年に劇場版アニメもスタートし、現在までシリーズが続いており、アニメ放送30周年となっている。
