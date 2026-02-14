フリーアナウンサーの中川安奈（32）が14日、自身のインスタグラムを更新。プライベートで那覇の巨人キャンプを訪れたことを報告した。

中川アナは「ここ何年かスポーツキャスターとして毎年プロ野球キャンプの取材に行っていたのでこの時期になるとそわそわして...弾丸で行ってきました」とつづり、巨人に合わせてオレンジ色のネイルでキャンプ地を訪問する写真を投稿。

また「クルーなしで、ひとりでキャンプを見に行くのは初めてだったので緊張したのですが、界隈の方々から事前にアドバイスをいただいたおかげでなんとか勇気を出せました そして現地に行ってみたらNHK時代の大好きなスポーツの先輩方や、同じホリプロでサンデースポーツ時代もお世話になった田口壮さんと偶然お会いできて 選手たちの練習を見ながら色々学ばせていただき幸運で贅沢なひとときでした！感謝の気持ちでいっぱい ネイルもジャイアンツカラーでした そして日焼けしたな〜ぁ」と続けた。

フォロワーからも「カッコイイ」「めっちゃくちゃ可愛い」「アスリート級のカッコ良さ」「田口壮さんも安奈さんも素敵です」「今年も勝利の女神よろしくお願いします」「田口さんと写ってるとサンデースポーツ感すごい！」などの声が寄せられた。

中川アナは2016年に慶応大を卒業後、NHKに入局。秋田放送局、広島放送局を経て、2020年から東京アナウンス室へ。20年4月から24年3月まで「あさイチ」のリポーターとして出演、明るいキャラクターが人気だった。3月まで「サンデースポーツ」に出演、パリ五輪では閉会式キャスターを務めた。昨年3月でNHKを退局し、ホリプロ入りを発表した。