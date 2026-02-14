◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ／イースト▽第２節 鹿島１―０横浜ＦＭ（１４日・メルスタ）

鹿島は横浜ＦＭに１―０で勝利し、今季２戦目で初勝利を飾った。後半３１分に昨季のＪ１得点王・ＦＷレオセアラが決勝点を挙げた。

決勝ゴールを演出したＭＦ柴崎岳は「勝ってよかったです」とホーム開幕戦での白星を誇った。

攻めあぐねる展開が続いた後半２４分、ＭＦ知念慶に代わってボランチの位置へ。鬼木達監督が勝負のタイミングとして見極めた時間帯にピッチに立った。「得点が欲しい状況で呼ばれたと思うので、得点につながるプレー、ゴールに迫る回数を増やしたいと思って試合に入った」と明かし、投入直後から持ち味のパスで流れを鹿島に引き寄せていく。

後半３１分、ＦＷ鈴木優磨が相手ＤＦラインの背後に飛び出したのを見逃さず、バックスピンのロングボールを左サイドに落とした。鈴木がこれに追いつき、左を駆け上がったＤＦ小川諒也に落とすと、小川のワンタッチクロスをレオセアラが頭で押し込み、決勝点が生まれた。

柴崎は「スペースに走り込む選手とパスを出す選手のタイミングが前半から合っていなかった。もう少しそういうボールがあってもいいというのは（ベンチで）みんなと話していて。優磨がうまく抜け出してくれたので、得点につながってよかったです」と振り返った。

９季ぶり優勝を果たした昨季は終盤に出番を失い、ベンチを外れる機会も増えた。それでも鬼木監督は「試合に絡めない時でも、トレーニングでずっとやり続ける姿勢があった。チームが１つになってチャンピオンに繋がった」と今季も主将継続を打診。指揮官はピッチ上での貢献も求め続けており「キャンプの時から、縦パスを入れたり、背後のボールは１番精度がよかったので」とうなずいた。

特別大会「百年構想リーグ」での目標について、柴崎は「タイトルを獲得すること、そこは変わらず目指していく」とキッパリ。３３歳の鹿島のキャプテンは、ピッチ内外でチームをタイトルへと近づけていく。（岡島 智哉）