第５８回青梅マラソン（報知新聞社ほか主催）は１５日、東京・青梅市で３０キロの部に１万２５００人、１０キロの部に４０００人が参加して行われる。レース前日の１４日、住友金属鉱山アリーナ青梅（青梅市総合体育館）で開会式や「青梅信用金庫スペシャルトークショー」が開催された。今大会が引退レースとなる口町亮（３１）＝ＳＵＢＡＲＵ＝ら招待選手、第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大の原晋監督（５８）らゲストが出席した。

豪快なラストスパートを得意として「口町ロケット」の愛称を持つ口町は今季限りで引退する。１５日の青梅マラソンは、現役ラストレースとなる。「引退レースは市民ランナーの皆さんと一緒に楽しく走りたいと思います」と笑顔で話した。

口町は埼玉・川口市出身。２０１３年に市立川口高（現川口市立高）から東洋大に入学。３年時に出雲駅伝４区で学生３大駅伝デビューを果たし、いきなり区間賞を獲得した。３年時の全日本大学駅伝３区では区間賞。東洋大は青学大に競り勝ち、伊勢路を制覇。口町はＭＶＰを獲得した。箱根駅伝は３年時に６区４位。４年時に３区３位と好走した。

１７９センチの長身を生かしたダイナミックなフォームと爆発力のある走りが持ち味の口町に対し、青学大の原晋監督（５８）は「口町の勢いはすごい。口町ロケットだ」と、人気ドラマにちなんだ愛称をつけた。

引退レースの青梅マラソンの前日、口町と愛称の名付け親の原監督が、くしくも対面した。「原監督には、とてもいい愛称をつけてもらいました。ありがとうございました」と口町が原監督に感謝すると、原監督は「引退した後、変な発射はしないように！」と、まずは冗談を飛ばした後、一転、真面目な表情になって「東洋大の口町君は本当に怖い選手だった。何をしでかすか、分からないから。口町君のような個性派ランナーはいなくなった。さびしいよ」とねぎらった。

口町は４月以降、ＳＵＢＡＲＵで社業に専念する。最初の３か月、今春に入社する新人と同じ業務を行う予定という。「新しい仕事が楽しみです」と口町が話すと、原監督は「その気持ちが大事だよ。地道に泥臭く働くことが一番。今では、私もきょうのような華々しい舞台に呼んでもらうことも増えたけど、中国電力で陸上競技部を引退した直後、地道に泥臭く働いた。その経験が今、生きている。将来、口町君が陸上界に戻ってくるとしたら、４月からの社会人生活が必ず良い経験になるはず」と親身になって話した。

「口町君は明るくて、元気なところがいい。東洋大の酒井（俊幸）監督の指導が良いのでしょう」と原監督は称賛した上で「青梅マラソンで最後に華々しい発射をしてほしい」と口町ロケットを激励した。

◆口町 亮（くちまち・りょう）１９９４年７月１１日、埼玉・川口市生まれ。３１歳。川口西中１年から陸上を始める。市立川口高（現川口市立高）３年時に全国高校総体５０００メートル、３０００メートル障害に出場（いずれも予選敗退）。２０１３年に東洋大入学。学生３大駅伝は４回出場。３年時に出雲駅伝４区区間賞、全日本大学駅伝３区区間賞（優勝に貢献し、ＭＶＰ獲得）、箱根駅伝６区４位。４年時に箱根駅伝３区３位。１７年に卒業し、スバル入社。２２年ニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝）では最終７区３位でチーム史上最高の２位に貢献。自己ベスト記録は５０００メートル１３分５３秒５１、１万メートル２８分２２秒８９、ハーフマラソン１時間１分４６秒、マラソン２時間１２分５４秒。１７９センチ、６２キロ。