¥¨¥Ð¡¼¥¹Ä®ÅÄÏÂ¼ù¡¡£Á£Ë£Â¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ëà¼ê¶Ìá¤Ë¼è¤é¤ìÅÜ¤ê¡Ö¤Ï¤¡¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¨¥Ð¡¼¥¹¡×¤ÎÄ®ÅÄÏÂ¼ù¤¬¡¢£±£´Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö£Á£Ë£Â¤ÎÁÇ¤ò½Ð¤¹¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë½Ð±é¡££Á£Ë£Â£´£¸¤Î±ÊÌî¶Ü²Â¤Ë¶ÌºÕ¤·¤¿¡£
¡¡£Á£Ë£Â¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢Ä®ÅÄ¤ò¥¬¥ÁÎø¤µ¤»¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÁª¼ê¸¢¤¬³«ºÅ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÞÕ¿È¤Îà¹ðÇòá¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¡ÖÌÜ¤È¤«É½¾ð¡¢ËÍÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¥¦¥½¤À¤Ê¤È¤«¡¢¤½¤³¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸·¤·¤¤¿´¹½¤¨¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢±ÊÌî¤Î¡Ö¤Í¤§¥Á¥å¥¦¤·¤Æ¡×¤Îà¹ðÇòá¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÉÔ°ÕÂÇ¤Á¡£°ìµ¤¤Ë¥¨¥°¤é¤ì¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢±ÊÌî¤¬¡Öº£Æü¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤Á¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¤È²á¤´¤»¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤«¤é¶Ü²Â¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Âç¹¥¤¤ä¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö´ØÀ¾ÊÛ¤¬¸ú¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë²¶¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢´ë²è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤¦¤Á¡¢±ÊÌî¤¬ËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¹¬¤»¤¬°ìÅ¾¡£Ä®ÅÄ¤Ï´ØÀ¾ÊÛ¤Ë¤Ò¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±ÊÌî¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤Þ¤¡¤Þ¤¡¤Þ¤¡¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÄÞ¤¢¤È»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤³¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ø¥Á¥å¥¦¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤«¡ØÂç¹¥¤¡Ù¤È¤«¤â¡¢°ì±þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÍÑ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¿ÂæËÜ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£´ØÀ¾ÊÛ¤â¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¤Î»Ø¼¨¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÄ®ÅÄ¤â¡Ö²¶¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¤Ë¥¬¥ÁÎø¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¡Ä¡×¤È¥¬¥Ã¥«¥ê¡£¡Ö¤Ï¤¡¡©¡¡¤Ï¤¡¡©¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£