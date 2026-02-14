◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング女子の１次リーグで、日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスは３戦目で、同１位で世界選手権１０度の優勝を誇るスイスと対戦。前半第５エンド（Ｅ）を終わって、３−３の同点と食い下がっている。

第４Ｅは、フォルティウスの有利な後攻だ。最初の３人で、フォルティウスは有利な陣形をつくることに成功し、スイスの最終投者（スキップ）にプレッシャーをかけた。絶対的エースの相手のスキップが、１投目でミス。吉村が確実に２投で決め、複数点の２点を奪取し同点に追いついた。

第５Ｅは、スイスの３人目がミスショット。そこにフォルティウスがつけ込み、最後は、スキップの吉村が、相手の２つのストーン（石）を同時にはじき出すダブルテイクを決めた。スイスは両チームに得点が入らないブランクエンドを選択し、３−３の同点で前半を終えた。

フォルティウスは、開幕戦で２０２２年北京五輪銅メダルのスウェーデンに対し、第１０Ｅを残した時点で、負けを認めるコンシード。４−８で敗戦。第２戦のデンマーク戦は、延長までもつれたが、７−１０で敗れ、２連敗でのスタートとなっていた。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦し、勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。