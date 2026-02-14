3児の母・小倉優子「10分かからない」手作りスイーツ公開「真似したい」「子供にもできそう」の声
【モデルプレス＝2026/02/14】タレントの小倉優子が2月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りスイーツを公開し、話題を呼んでいる。
◆小倉優子、子供と一緒にヨーグルトアイス作り
小倉は「10分かからないいちごヨーグルトアイス！」と子供と一緒にキッチンでアイスを作る様子を公開。ハンドミキサーで混ぜる工程や、完成したアイスの写真が写っている。
◆小倉優子のヨーグルトアイスに反響
この投稿に、ファンからは「真似したい」「簡単そう」「子供にもできそう」「美味しそう」「レシピ知りたい」といった声が上がっている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
