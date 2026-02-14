大谷翔平 キャンプ初日にブルペン入りで27球投げ込み WBCでは打者専念の方針も「DHは問題なく出れるので」



大谷翔平選手（31）が13日（日本時間14日）、米アリゾナ州グレンデールにあるロサンゼルス・ドジャースのキャンプ施設で2026年シーズンのキャンプ初日を迎えた。

午前10時半頃、ユニホーム姿で屋外に姿を見せると、メディシンボールなどを使った壁当てでウォームアップ。その後、練習フィールドへ移動し、キャッチボールと遠投で肩を温めた。

キャッチボールを終えるとブルペンへ。まずは佐々木朗希投手（24）の投球練習を見守り、その後に同じマウンドへ上がった。

新加入のエドウィン・ディアスの隣で、正捕手のウィル・スミスを相手に投球練習。変化球を交えながら、ロバーツ監督やプライヤー投手コーチが見守る中、27球を投げ込んだ。

ブルペンでの投球を終えると、別の練習フィールドで牽制練習に取り組み、投手としての細部を確認。クラブハウスへ戻る途中には、別フィールドで行われていた山本由伸のライブBPを佐々木とともに見学した。

その後、クラブハウスで報道陣の囲みに対応。取材を終えると再び屋外へ出て、サーキットトレーニングを実施し、充実のキャンプ初日を締めくくった。

〈大谷翔平 囲みコメント〉

ーーいつキャンプ地入りしたか？また、今の状態は？

2月の頭ぐらいに入って、ブルペンも今日で3回目ですかね。

良い強度で投げているので、順調だと思います。

ーーWBCは楽しみですか？

前回も良い試合が多かったですし、野球界にとっては大事な大会だと思うので、全力で楽しみにしています。

ーー怪我とリハビリのないオフシーズンはどうでしたか？

そうですね。ようやく通常のオフシーズンを過ごす事が出来たので。

短かったのは良い事ではあるので、その短い間の中で、良い準備が出来たのかなと思います。

ーーニューヨークでの晩餐会のスピーチを聞きました。（素晴らしい英語でのスピーチだったが）ウィル通訳を無職にさせようと思ってますか？

いや、必要です。誰かが意地悪な質問とかをしてくるので。

それを上手く回避する為には必要かなと思っています。

ーーまだサイ・ヤング賞を取れていません。このタイトルを取るのは貴方の目標ですか？

取れればもちろん素晴らしいと思いますし、その付近に行くというのは、それだけイニングを投げている事になるので。

健康で1年間回れれば。まずはそこが一番やるべき事かなと思います。

ーー去年最後まで二刀流を出来た事で学んだ事は？

久々にまず、後半からですけど、2つやる事のリズムに慣れて来た。

2年前はDHだけでポストシーズンに出ていましたけど、2つ出ながらあの短期の中で大事な試合をこなして行くことは、それなりに負担のかかる事ではあるなと分かっていたので、すごい良い経験ができたのかと思います。

ーーWBCを出る中で投手としての調整は？

WBC期間中にどういう風に調整できるかは分からないので、今のうちにライブBPもこなしたいですし、その為にも今日のブルペンだったと思うので。

また来週にライブBPを投げれれば、良い状態に持っていけるのかなと思います。

ーー二刀流としての今年の目標は？

まずは健康で、投打どちらも1年しっかりと回る事が重要だと思うので。

それがチームにとっても、自分にとっても、大事な事だなと思っています。

ーーホワイトソックスにいる村上選手と会う機会はありましたか？？

まだ会ってないですね。

何回かテキストでやり取りはしましたけど、実際にはまだ会えてないので、WBCにも来ますし、また色々話せれば嬉しいなと思います。

ーーWBCで投げない決断に関しては？

色々話しながらという感じです。

チームの意向もありますし、僕の感覚と、そこを折り合わせながら、DHはもちろん問題なく出れると思うので。

その為の準備だけやりたいと思います。

ーーWBCで二刀流で出場しないもどかしさは？？

どうなんですかね。去年も後半からしか投げてないので。

1年間回った後にこのようなタイミングが来れば、全体的な捉え方も僕も含めて違ったんでしょうけど。

やっぱり今の段階だと、正直難しいのかなと納得しています。

ーー保険の問題でなく、球団と大谷選手で決断した事？

そうですね、保険の兼ね合いのフィジカルはもう通っているので。

そこは問題ないのかなと思っています。

ーーここから大谷翔平が目指したい所は？

ワールドシリーズで勝つのも、WBCで勝つのも、MVPになるのも、1回やれば良いというものではないので。

まあそれを継続して、初めて一流の選手に、そう周りが評価してくれるのかなと思う。

1回より2回の方が良いですし、2回より3回の方が良いですし、そういう感じで積み重ねて行く事が大事なのかなと思います。

ーー満足はしないでリセット出来る？

満足したら、終わる時だと思うので、現時点ではそう思っていないですし。

逆に、そう思った時にやめれば良いのかなと思っています。

ーーWBCの他のメンバーに関して

勉強中ですね。

ーーチームにどう馴染んで行くか

まずはグランドの中でコミュニケーションを取れれば一番良いのかなと思います。

雄星さんはもう行ったみたいですけど、こちら側から僕らが行くのは時間がかかるので。

大会が始まるまでそこまで時間がないと思いますし、グラウンドの中でコミュニケーションを取れれば良いかなと思います。

ーー日本に行くまで、打席数とイニング数をどれだけ確保したい？

打席は問題ないかなと。

今日もライブBP、時間があれば立とうかなと思ってましたし、そこは問題なく出来ます。

ライブBPで投げる事に関しては、こちらで全部やれる事をやってから行ければ、シーズンに対しても不安なくもって行けるのかなと思います。

ーー山本由伸投手への期待は？

僕の期待どうこうは関係ないので。

ファンの方の期待に応えていると思いますし、僕も由伸もみんなそうですけど、終わった事は終わった事。

今年また勝つことに集中出来れば良いのではないかなと思います。

ーー今日の山本投手の投球に関して

由伸ですか？球速とかに関してはまだまだあげて行く段階で、コマンドも素晴らしかったと思います。

ウィルの反応を見た感じ来ている感じしてると思うので、素晴らしかったと思います。

ーーオープン戦で打席に立つイメージはしていますか？

無理にあげて行こうとは思っていないですね。

今までのスケジュール通り、普通のキャンプを過ごしたら多分60打席ぐらい、トラジェクト（打撃練習マシン）を含めて立つ感じにはなると思うので。

まあその半分の30～40打席ぐらいで、向こうに行ってからも打席立つと思いますし、それで良いのかなと思っています。

