今季からサイドスローに挑戦しているオリックス・阿部が、今季2度目の実戦となる紅白戦に登板し、1回を3者凡退に抑えた。

先頭の左打者・遠藤には9球粘られながらもクイックモーションを交えるなど変化を加え、フルカウントから最後は外角へのカットボールで空振り三振に。続く堀、麦谷はいずれも初球で凡打に打ち取った。

11日の紅白戦に続いて2戦連続で3者凡退。「右打者に対しては（バッターが）打ちたいって思うところから変化して内野ゴロになっているシーンが多いんで、投げだしにしてはいいのかな」と徐々に手応えを深めつつ、「まだまだ狙えていない部分もある」と慢心はない。降板後はそのままグラウンドのブルペンで20球をおかわり。「体が動いている中で、もうちょっと投げたかった」と新境地に臨む33歳の右腕は意欲的だ。岸田監督も「だいぶ良い形が見えてきているんじゃないか」と高評価を与えた。

阿部の後をうけて今春初実戦に臨んだ山崎は、2死一塁から池田に特訓中のカーブを左中間へ適時二塁打されるなど、1回1失点。それでも最速151キロを計測した直球とカーブの2球種のみで臨んだ剛腕は「やりたいことはやれたし、分かったこともあった。球の強さもあったので、よかったです」と前向き。指揮官も「真っすぐで押せていたし、順調と思いますけどね」と及第点を与えていた。