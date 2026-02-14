歌手の渡辺美里（59）が14日、大阪城ホール（大阪市中央区）で開催されたFM大阪の飲酒運転撲滅啓発イベント「LIVE SDD 2026」に出演。旧知のバンド「スターダスト☆レビュー」とのコラボステージを披露した。

「大切な人と大切な時間を過ごすために、飲んだら絶対に運転しません！」と誓った渡辺。「10years」をキーボードの演奏でしっとりと歌い上げた後、「SDDになくてはならない人たちを…」と、SDDのプロジェクトリーダーを務めるスタレビを呼び込んだ。

スタレビのリーダーでボーカル＆ギターの根本要は「飲酒運転をなかなか減らせないっていうのはちょっと歯がゆい。でもこうやってライブに来てくださる皆さんには、確実にそういう思いだけは伝わってるかなと思います」と語った。

渡辺は「ちっちゃい子たちも来てくれてて、みんなのメッセージをちゃんとキャッチしてくれてると思います」と激励した。

「悪い大人たちに伝わるように、飲酒運転はいかんぞ！ということをもっとみんなで肝に銘じて、いろんな人たちに伝えていきましょう！」と呼びかけた根本に、「そうですねえ！」と共感した。

「ではもう1曲。スタレビさんとともに。もしご存じの方は手拍子、口ずさんでいただいてもうれしいです。あの曲です！」と、「My Revolution」を熱唱。大ヒット曲で会場を一体にしていた。