琉球、岸本が残り1秒で逆転V弾決め3連勝…A千葉との“B1初対戦”を劇的展開で制す

2月14日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第23節GAME1が開催され、千葉ポートアリーナでアルティーリ千葉と琉球ゴールデンキングスが初対戦。アウェーの琉球が試合終了間際に逆転し、リーグ戦3連勝を飾った。

西地区4位につけている琉球は、試合序盤からリバウンド争いで劣勢を強いられ、33－35と追いかける展開で折り返した。ハーフタイム明けの第3クォーターは岸本隆一の逆転3ポイントで先手を取り、エースのヴィック・ローらもスコアを伸ばして形勢逆転。第4クォーター開始3分時点で最大14点差までリードを広げ、そのまま逃げ切り体制に入るかと思われた。





［写真］＝B.LEAGUE

しかし、ここからA千葉の黒川虎徹が約5分間で13得点と大暴れし、終盤はリードチェンジを繰り返すクロスゲームに。琉球は残り4.8秒で84－85と追い込まれたが、ヘッドコーチチャレンジで時間を作り、ラストオフェンスへ。佐土原遼のスローインから、ジャック・クーリー、岸本へとパスがつながり、岸本の逆転3ポイントが成功。土壇場で背番号14のクラッチショットが炸裂し、87－85で大激戦を制した。

今シーズン25勝目（13敗）を手にした琉球は、値千金の決勝点を挙げた岸本が5本の3ポイントを含む19得点を挙げたほか、日本代表候補の佐土原遼が15得点、アレックス・カークが11得点、ジャック・クーリーが10得点13リバウンドを記録。ヴィック・ローとデイミアン・ドットソンも含む6選手が2桁得点を挙げた。

一方、A千葉は黒川がフィールドゴール成功率76.9パーセントで24得点、デレク・パードンが13得点10リバウンド7アシスト、トレイ・ポーターも16得点10リバウンドでダブルダブルを達成するなど奮闘したが、今シーズン26敗目（12勝）を喫した。





［写真］＝B.LEAGUE

B1昇格1年目のA千葉と、4シーズン連続ファイナル進出の琉球は、これがB1リーグ戦での初対戦。明日のGAME2は千葉ポートアリーナで15時05分ティップオフ予定だ。

■試合結果



アルティーリ千葉 85－87 琉球ゴールデンキングス



A千葉｜17｜18｜21｜29｜＝85



琉球｜12｜21｜29｜25｜＝87





【動画】アリーナ騒然…“残り1秒”で岸本が決めたクラッチスリー