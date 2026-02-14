明日2月15日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、新宿DASH！新宿カカオ栽培計画、真冬の寒さからカカオを守れるか!? 松島聡（timelesz）、松田元太（Travis Japan）、篠塚大輝（timelesz）がハウス改造に大奮闘！200年の伝統技術でサウナストーンを手作り。新宿の新たな憩いの場「松島茶屋」にも新展開が！

◆新宿チョコ計画に黄信号！真冬の寒さからカカオを守れるか!?

カカオの生産量が激減し、世界からチョコレートが消える!? そんな危機的状況の中、世界の総生産量の0.00002％しかない奇跡の国産カカオを作るため、大都会 東京・新宿、DASHのベース基地で始まった「新宿カカオ栽培計画」。

昨年8月、宮崎県のカカオ農家“Mr.カカオ”のもとで栽培方法を学んだ南国班長・松田。持ち帰った苗を新宿の「南国ハウス」に植えてから3カ月経つ11月下旬、「めっちゃ伸びてる！」と、2種類のカカオのうち、通称「トリニ谷男くん」が3カ月で27cmも成長。順調に生育が進んでいるかと思いきや、もう片方の「フォラスちゃん」は葉がしおれ、「ヤバいかも…」。そもそもカカオは高温多湿の熱帯ジャングルで育つため、栽培には一年を通して気温15度以上が必要。このまま真冬を迎えたら枯れてしまう…。

カカオのピンチを救うため、班長・松田が知恵を絞ってハウスを大改造。名付けて、ジャングル・ジャクソン作戦!? 憧れのマイケル・ジャクソンも思わず「アチ〜！」と叫んでしまうようなアツアツ空間にする秘策とは？さらに、ハウス内の湿度を劇的に上げるべく、サウナのロウリュを手作り！そのために必要なサウナストーンを求め、松島が島根県へ。200年の伝統技術を学び、1000度の熱にも耐えられるサウナストーンづくりに挑戦。

一方、新宿の屋上に新たに誕生した憩いの場「松島茶屋」では、篠塚がせっせと暖房づくり。目指すは、電気のいらない江戸時代の置き炬燵。カカオ栽培に奮闘する先輩たちに温まってもらうため、顔中を炭だらけにしながら黙々と作業を続ける篠塚。その力作に、駆け付けた松田と松島は「めっちゃいいじゃん！」「あったかい！」。手作りコタツで温まりながら、屋上産ポップコーンとクワの実ティーで優雅な屋上ティータイム！