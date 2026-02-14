TBS NEWS DIG Powered by JNN

関東から西の各地は、広く晴れそうです。花粉が飛び始めている所があるため、対策をしましょう。

九州や四国は明け方まで雨の降る所がありますが、日中は天気が回復する見込みです。北日本の日本海側や北陸は天気が下り坂で、次第に雨や雪が降り出すでしょう。

あすの気温です。きょうよりさらに、気温の上がる所がほとんどで、季節先取りの暖かさとなるでしょう。全国的に3月から4月並みの陽気になりそうです。

東京の最高気温は18℃と、昼間はコートなしでも過ごせるくらいでしょう。

雪が多く積もっている地域は、雪崩や落雪にご注意ください。

【あすの各地の予想最高気温】
　札幌：8℃　　釧路：4℃
　青森：11℃　 盛岡：12℃
　仙台：17℃　 新潟：14℃
　長野：14℃　 金沢：16℃
名古屋：17℃　 東京：18℃
　大阪：17℃　 岡山：17℃
　広島：16℃　 松江：16℃
　高知：20℃　 福岡：17℃
鹿児島：20℃　 那覇：23℃

週間予報です。週明けは、再び北から寒気が流れ込み札幌や新潟は雪でしょう。

東日本や西日本の各地は、晴れる日が多いですが、来週前半はやや雲が広がりやすく、にわか雨があるかもしれません。

来週は、この週末のような暖かさの日はないものの、気温は平年並みか高い日が多くなりそうです。