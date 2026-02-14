関東から西の各地は、広く晴れそうです。花粉が飛び始めている所があるため、対策をしましょう。

九州や四国は明け方まで雨の降る所がありますが、日中は天気が回復する見込みです。北日本の日本海側や北陸は天気が下り坂で、次第に雨や雪が降り出すでしょう。

あすの気温です。きょうよりさらに、気温の上がる所がほとんどで、季節先取りの暖かさとなるでしょう。全国的に3月から4月並みの陽気になりそうです。

東京の最高気温は18℃と、昼間はコートなしでも過ごせるくらいでしょう。

雪が多く積もっている地域は、雪崩や落雪にご注意ください。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌：8℃ 釧路：4℃

青森：11℃ 盛岡：12℃

仙台：17℃ 新潟：14℃

長野：14℃ 金沢：16℃

名古屋：17℃ 東京：18℃

大阪：17℃ 岡山：17℃

広島：16℃ 松江：16℃

高知：20℃ 福岡：17℃

鹿児島：20℃ 那覇：23℃

週間予報です。週明けは、再び北から寒気が流れ込み札幌や新潟は雪でしょう。

東日本や西日本の各地は、晴れる日が多いですが、来週前半はやや雲が広がりやすく、にわか雨があるかもしれません。

来週は、この週末のような暖かさの日はないものの、気温は平年並みか高い日が多くなりそうです。