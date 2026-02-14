史上最高レベルの五輪決勝で、戸塚選手が2回目に決めたルーティンは、5発のどの技も難度が高く、連続で出すのが難しいものでした。1回目は最初の技をスイッチダブルコーク1440に抑えながら91・00点。さらに難度の高いルーティンに挑戦しやすい状況をつくり、トリプルコークを2回繰り返しました。3発目以降の技も、非常にマニアックな演技構成で、ジャッジの目を引いたことも大きいでしょう。五輪は過去2大会でいろんな思いがある中、スイッチバックから入った予選から、構成をガラッと変えたことも、高得点につながりました。

過去2大会は代表コーチだった私にとっても、戸塚選手の金メダル獲得は感慨深いものがあります。最初の平昌大会では転倒して担架で運ばれ、前回の北京も自分の思う滑りができず、本当に悔しい思いをしました。彼にとっては悪夢の舞台だっただけに、払拭したことをうれしく思います。

トリプルコークをしなかった山田選手は、他の選手にはないスイッチマックツイストなど魅せる技にこだわり、ハーフパイプ界に新たな1ページを加えたと思います。3回目はクリーンな滑りではありませんでしたが、誰もマネできない構成が再び92・00点という高い評価につながりました。

歩夢選手は1月の骨折で全く調整ができていない中、2回目に1620（4回転半技）を決め、プロアスリートの意地を感じました。流佳選手はトリプルコークの連続技を決めましたが、結果は4位。間違いなく自己最高の滑りだっただけに、点数が伸びなかったことは、掛ける言葉もありません。

今大会で感じたことは、ハーフパイプという競技のレベルは限界まで来ているということです。次々に世界初の技が更新されており、恐怖心を伴うものも多くなっています。山田選手の独創性に特化した滑りが評価されたように、今後は誰もやらない技やルーティンが高く評価されることは間違いないでしょう。（10年バンクーバー、14年ソチ五輪代表、18年平昌、22年北京五輪代表コーチ）