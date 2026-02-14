山岡聖怜、近影　※「山岡聖怜」インスタグラム

　「ミスマガジン2021」でミスヤングマガジン賞を受賞したグラビアアイドル・山岡雅弥の妹でプロレスラー・山岡聖怜が、13日にインスタグラムを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。

【写真】美人プロレスラー19歳、ミスマガの姉とのグラビア姿が「スタイル抜群」（13枚）

　昨年2月に「週刊SPA！」（扶桑社）やSNSにて、“姉妹グラビア”を披露し圧倒的なスタイルが話題になった聖怜。

　今回は「本日からデジタル写真集発売です！　見てね！」とつづり、グラビアの撮影姿を披露。引き締まったボディや、優しい表情にファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」などのコメントが多数集まっている。

引用：「山岡雅弥」インスタグラム（＠miyabi_112920）、エックス（@miyabi_11292004）、「山岡聖怜」インスタグラム（＠yamaoka.seri.1113）、エックス（@y_seri_1113）