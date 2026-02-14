熊田曜子43歳、抜群プロポーション全開 真っ赤なミニ丈が「美しすぎる」
タレントで三姉妹の母・熊田曜子が14日までにインスタグラムを更新。美しさ際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】熊田曜子が「スタイル抜群」「ライン美しい」 水着グラビアも（11枚）
普段からグラビア撮影姿などをSNSで披露し、注目が集まっている熊田。一昨年12月にはポールダンス世界大会で2位に入賞、圧倒的に引き締まったスタイルで多くのファンを魅了している。
今回は「@ki.jhyn 先生スピニングレッスン 美しくて強くて優しくてしなやかで尊敬する先生」とつづり、真っ赤なミニ丈衣装姿でのポールダンス姿を披露。ファンからは「美しすぎる」「スタイル抜群」などのコメントが集まっている。
引用：「熊田曜子」インスタグラム（@kumadayoko）
