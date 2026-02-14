森口博子57歳、すっぴんに絶賛の声 「若すぎる」「めっちゃ可愛い」
歌手でタレントの森口博子が14日までにブログを更新。すっぴんを披露すると、驚きの声が多数寄せられた。
【写真】森口博子57歳、すっぴんに絶賛の声 「スタイル抜群」な34年ぶり水着ショットも（4枚）
一昨年8月にリリースしたアルバム「ANISON COVERS 2」で34年ぶりの水着姿を披露した森口。ブログ、エックスでも大胆な水着ショットを公開し「スタイル抜群」と話題に。
今回は「2通りのすっぴん」とつづり、マスク姿のソロショットを公開。上下2パターンのアングルで魅せた。ファンからは「若すぎる」「めっちゃ可愛い」などの声が集まっている。
■森口博子（もりぐち ひろこ）
1968年6月13日生まれ。福岡県出身。1985年にテレビアニメ『機動戦士Ζガンダム』のオープニングテーマ『水の星へ愛をこめて』で歌手デビュー。バラエティ番組でも人気を集める中、1991年には劇場版アニメ『機動戦士ガンダムF91』の主題歌『ETERNAL WIND〜ほほえみは光る風の中〜』がヒット。以降、歌手、タレントとして活躍中。
引用：「森口博子」オフィシャルブログ
