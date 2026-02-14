その髪型、時代遅れかも（泣）→【40・50代】が挑戦しやすい♡「控えめウルフ」

鏡を見たときに今の髪型がしっくりこないなら、アップデートするタイミングかも。イメチェンを図るなら、さりげなくトレンドを取り入れるのがおすすめです。そこで今回は、40・50代女性も挑戦しやすい控えめのウルフヘアを紹介します。王道ボブヘアからバッサリ切らずとも今っぽく印象を変えられるので、ぜひ参考にしてみて。

カットは毛先だけでOK

ウルフヘアというとハイレイヤーで辛口な印象ですが、画像のようにローレイヤーで毛先をスッキリさせる控えめウルフなら、大人には取り入れやすいかも。肩につかない長さで軽やかさがあり、春に向けてカジュアルにイメチェンしたい人におすすめです。

メリットの多さなら肩ライン

「結べるし、ワンカールで決まるので忙しい方にオススメ」と@kitadani_koujiroさんが紹介するのは、肩のラインでカットしたウルフヘア。毛先が肩に当たって跳ねやすい性質を活かして、ナチュラルな外ハネアレンジに挑戦できます。ざっくりまとめ髪にしても、レイヤーが無造作な動きを見せ、こなれ感を上げてくれる予感。

透明感カラーと好相性

@t.ikeda214さんが「オーダー多数」と紹介する「小顔ネオウルフ」。毛先のボリュームをスッキリさせると、肌が覗いてヘルシーな印象に。カラーはシアーグレージュなら透明感があり、重た見えしにくいのもポイント。抜け感を醸し出すシルエットとマッチします。

切りっぱなしでクールに転換

レイヤーでトップに丸みを出しながらも、毛先にはライン感があるデザイン。クールなイメージを与えてくれそうです。カラーは透明感のあるグレージュ。柔らかさと都会的な雰囲気をバランスよくまとえるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@t.ikeda214様、@nico_saki.0420様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S