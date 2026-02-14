ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、戸塚優斗（ヨネックス）が金メダルを獲得した。山田琉聖（チームJWSC）は銅メダル。銀メダルのスコッティ・ジェームズ（豪州）は3回目のランでアクシデントに見舞われていたという。豪州メディアが報じている。

2回目に会心のランで2位に立ったジェームズ。戸塚を超えるために挑んだ3回目のラン。最後のエアで転倒してしまった。実はこのランの最中に、頭上のケーブルが切れて落ちるアクシデントが起きていたようだ。

豪メディア「ナイン・デジタル」のスポーツ情報サイト「ワイド・ワールド・オブ・スポーツ」は「スコッティ・ジェームズは、とてつもない最後の瞬間の後、より簡単なトリックで金メダルを獲得できたかもしれないと認めた」との見出しで記事を掲載した。

「ジェームズの、最後の瞬間にミスが出た桁外れの3回目のランは、それだけでは十分に劇的だとは言えなかった」とした記事の中で、ランの最中に頭上のケーブルが切れ、ジェームズの前方にある報道陣エリアに落ちたのだと説明。「機器の故障はジェームズの視界にも入った可能性はあり、3回目をやり直す必要がある可能性もあったのだ」と指摘した。

ジェームズはランの後に「みんながケーブルについて話しているから、僕もそれのせいにするべきかもしれないね」としつつ、言われるまで気が付かなかったのだと、あくまで言い訳はしなかった。



