フジテレビの松村未央アナウンサーが14日、自身のインスタグラムを更新。娘がパパに贈ったバレンタインのプレゼントを公開した。



【写真】肉球かわいすぎ 小学1年生とは思えぬ仕上がり パパ大喜び間違いなし

松村アナは「#バレンタイン」のタグを添えて、「小1娘からパパへ ひとりでがんばりました 肉球かわいいーー♡」と愛のこもったチョコレートを公開。白と黒の足形になっており、色分けされた肉球がかわいい。小学校1年生とは思えない出来栄えだ。



松村アナは2017年にお笑いタレント・陣内智則と結婚。18年に女児を出産した。別の写真では工程が分かるように、肉球部分と足の部分が別々の型に流し込まれたカットをアップ。かわいい“足チョコ”ができあがるまでがひと目で分かるようになっている。



1月9日には年末年始をベトナムで過ごしたことを報告し、「海やプール、街散策、ベトナム料理を満喫しました!」と長女との2ショットを添えた松村アナ。元日には陣内と娘と3人で手をつないで砂浜を歩く家族ショットも公開している。



フォロワーからは、力作に「めっちゃ美味しそう」「陣さん嬉しいだろうな」「可愛い」「もったいなくて食べれないですね」といったコメントが寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）