アーティストで俳優の福山雅治（57）が14日、都内で自身が監督を務めたライブフィルム「月光 ずっとこの光につながっていたんだ」の公開を記念した舞台あいさつに出演した。

2024年10月13日に、地元・長崎県にある長崎スタジアムシティで開いたフリーライブ「Great Freedom」の映像などをまとめた。空撮など52台のカメラで記録した映像は福山の理想が詰まっているといい「理想への執念、執着がこの映画」と胸を張った。

ライブフィルムは2作目。「ライブの追体験というものだと、これまでも作ったことがある」と懐疑的だったことを吐露。「ライブというものをベースにした全く違う作品。観賞ではなく体験していただく映像作品になった」と自信を見せていた。

少年時代の福山を想起させるシーンの撮影では、長崎で暮らしていた時に、皿洗いのアルバイトをして初めて買ったギター「Aria Pro2の、PE―R100」を提供。

「15歳の時に買ったそのギターと共に18歳の時に上京したんですけど、（撮影のために）また長崎に戻った」と喜んでいた。

私物を提供した理由について「ものづくりは細部に宿ると言いますけど、その存在感がリアリティを生んでいると思う」とこだわりを明かしていた。

イベントの最後に行われた写真撮影では、ファンのひとことで生まれた「福山のぬいぐるみ」を手に再登場。胴体に「月光」などの宣伝ポップを付けられた人形を見て「不びんに思ったので連れてきちゃいました」といい、「これが僕だったら、マネジャーが止めている」と切なそうにぬいぐるみを見つめていた。