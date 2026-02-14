「オランダ史上最大の移籍だ」森保J主力２人を擁する超名門に大物加入！ファン・ペルシ監督が興奮。プレー面以外も好相性「面白いと思ったね」
森保ジャパンの主力である上田綺世と渡辺剛を擁し、オランダ代表の英雄ロビン・ファン・ペルシ監督が率いるフェイエノールトに大物が加わった。今冬にチェルシーを退団したラヒーム・スターリングだ。
現在31歳のスターリングは、昨季はアーセナルに期限付き移籍するも、プレミアリーグ17試合０ゴールで終わり、チェルシーに戻った今季は構想外となっていた。
近頃キャリアが低迷しているとはいえ、イングランド代表で82キャップを誇り、マンチェスター・シティ時代に４度プレミアリーグ制覇を経験しており、実績は十分だ。
オランダメディア『AD』によれば、上機嫌のファン・ペルシ監督は、「これはオランダ史上最大の移籍の１つだ」と誇らしげに語った。
「みんなに大きな刺激を与える。ラヒームとの共闘をとても楽しみにしている。彼はより長く滞在するかもしれない。まだ先の話だけどね。今は労働許可とコンディションが焦点だ。許可が下り次第、ラヒームと日々状況を見ていく。許可が下りて初めて、彼はチーム練習に参加できる」
ファン・ペルシ監督はまた、「私たちのトレーニング施設もとても気に入ってくれた」と伝えた。プレー面以外でも非常に相性が良さそうだ。
「私は彼が所属していたマンチェスター・シティとアーセナルのトレーニング施設を知っている。そこは全く別の世界だ。ラヒームは我々の施設のコンパクトさをとても気に入ってくれた。それは面白いと思ったね。
ロンドンまでは飛行機で40分しかかからないから、家族も頻繁にここに来て、彼も時々そちらに行けると思うよ。彼はここで付加価値を生み出すだろう。そして、その後もそうあってほしい。ここをとても気に入って、もう１年残りたいと思うほどになるよう願っているよ」
オランダ屈指の名門は、思うように勝ち星を積み上げられず、苦戦を強いられている。頼みのエース上田もゴールから遠ざかっているなか、W杯２大会でイングランド代表の10番を背負った新アタッカーはカンフル剤となるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「韓国は１人だけ、日本はなんと７人」「衝撃だ」25年のU-20アジアベスト11、日本の“１人勝ち”に韓メディアが唖然！
現在31歳のスターリングは、昨季はアーセナルに期限付き移籍するも、プレミアリーグ17試合０ゴールで終わり、チェルシーに戻った今季は構想外となっていた。
近頃キャリアが低迷しているとはいえ、イングランド代表で82キャップを誇り、マンチェスター・シティ時代に４度プレミアリーグ制覇を経験しており、実績は十分だ。
「みんなに大きな刺激を与える。ラヒームとの共闘をとても楽しみにしている。彼はより長く滞在するかもしれない。まだ先の話だけどね。今は労働許可とコンディションが焦点だ。許可が下り次第、ラヒームと日々状況を見ていく。許可が下りて初めて、彼はチーム練習に参加できる」
ファン・ペルシ監督はまた、「私たちのトレーニング施設もとても気に入ってくれた」と伝えた。プレー面以外でも非常に相性が良さそうだ。
「私は彼が所属していたマンチェスター・シティとアーセナルのトレーニング施設を知っている。そこは全く別の世界だ。ラヒームは我々の施設のコンパクトさをとても気に入ってくれた。それは面白いと思ったね。
ロンドンまでは飛行機で40分しかかからないから、家族も頻繁にここに来て、彼も時々そちらに行けると思うよ。彼はここで付加価値を生み出すだろう。そして、その後もそうあってほしい。ここをとても気に入って、もう１年残りたいと思うほどになるよう願っているよ」
オランダ屈指の名門は、思うように勝ち星を積み上げられず、苦戦を強いられている。頼みのエース上田もゴールから遠ざかっているなか、W杯２大会でイングランド代表の10番を背負った新アタッカーはカンフル剤となるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「韓国は１人だけ、日本はなんと７人」「衝撃だ」25年のU-20アジアベスト11、日本の“１人勝ち”に韓メディアが唖然！