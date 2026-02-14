韓国語で“意思疎通”も…小野光希は「かなり流暢だ」　ハーフパイプで「金メダルを争ったライバル」女子3人の友情【冬季五輪】

スノボ女子ハーフパイプ3人の関係性を韓国メディアが伝えた(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のスノボ女子ハーフパイプで金メダルを獲得した韓国のチェ・ガオンと、銀メダルのクロエ・キム、そして銅メダルに輝いた日本の小野光希の3人の関係性について、 韓国の日刊紙『朝鮮日報』が伝えている。

同紙は「世界のスノーボード界を牽引する彼女たちは、韓国語で意思疎通ができる間柄だ。韓国人の両親を持つクロエ・キムは、チェ・ガオンに初めて会った時も韓国語で話しかけたという。また、早稲田大学に在学中のミツキ・オノは韓国ドラマ鑑賞が趣味だ」と伝え、スノーボード元韓国代表のキム・ホジュン解説委員も、小野について「韓国語がかなり流暢だ」と太鼓判を押したという。

記事では「金メダルを争ったライバルであるはずのクロエ・キムとオノは、競技が終わるやいなや、チェ・ガオンが1位となったことをまるで自分のことのように喜んだ」と綴っている。

チェ・ガオンは、表彰式で3人で自撮りした写真をインスタグラムに投稿しており、ここでも仲の良さを伺わせている。

