「8人ともきゅるきゅる」小嶋陽菜＆FRUITS ZIPPER集合ショット！ 「キラキラしてる」「美貌がやばい」
元AKB48でタレントの小嶋陽菜さんは2月14日、自身のInstagramを更新。女性アイドルグループ・FRUITS ZIPPERとの集合ショットを披露しました。
【写真】小嶋陽菜×FRUITS ZIPPER！
「8人ともきゅるきゅる」小嶋さんは「年末の大切な写真（⁈）をアップしていなかった」とつづり、8枚の写真を投稿。「年末の歌番組で何度も会うことができて、大好きなフルーツジッパーのみんなと撮ってもらった みんな大忙しなのにいつもかわいい。。」と続け、FRUITS ZIPPERメンバー7人との集合ショットのほか、各メンバーとのツーショットを披露しています。さらに、「あまねき、おすず、ゆいちゃん、るなぴ、まなふぃ、かれんたん、ノエちゃん、ありがとうございます 引き続き応援しています」とメッセージを添えました。
コメントでは「8人ともきゅるきゅる」「推しと推しとの共演」「みんな可愛すぎる〜」「貫禄が違う」「やっぱりアイドルってキラキラしてるね」「こじはるの美貌がやばい」「最強のアイドル！」「私得すぎる〜」との声が寄せられています。
「こんな先輩にわたしもなりたい」「アイドル好き」を公言している小嶋さん。8日には、アイドルの衣装姿の小嶋さんが、10人組女性アイドルグループ・=LOVE（イコールラブ）のメンバー・野口衣織さんに差し入れをする様子を動画で公開し、「アイドルみんな可愛かったなぁ..」とつづっています。ファンからは「先輩後輩いいね」「こんな先輩にわたしもなりたい」「可愛すぎる…」「すべてがかわいい」「アイドル小嶋さんがいろんなアイドルと交流してて幸せです」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
