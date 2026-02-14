「ミス東大2025」グランプリで東京大大学院1年の須賀ありささん（23）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。「先日、23歳の誕生日を迎えましたハート」と報告した。

薄いピンクのセーターに、白のロングスカート姿で紅葉をバックにしたショットをアップし、「お祝いのメッセージや動画、ありがとうございました とっても嬉しいです！ いつもあたたかく応援してくださる皆さんに素敵なご報告ができるよう今年も1年頑張ります」と感謝と決意をつづった。

ファンやフォロワーからも祝福の声だけでなく、「変わらずの美しささすが」「いつ見ても可愛い」「笑顔が可愛い」「おしゃれ」「才色兼備」「う、美しい」などのコメントが寄せられている。

須賀さんは東京都出身。学科は法学部法学政治学研究科。将来の夢は弁護士。趣味はバイオリン、お菓子作り、スポーツ観戦、旅行。特技は書道、ボタニカルアート、暗算。好きな食べ物は山菜おこわ、いちご大福。好きなスポーツはバレーボール、テニス。好きな有名人はトム・クルーズ、綾瀬はるか。身長160センチ。血液型A。