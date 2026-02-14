柳田悠岐の衝撃打球にファン「本当にWBCいらんやったん？」

ソフトバンク・柳田悠岐外野手が披露した“驚愕の飛距離”に注目が集まっている。宮崎・生目の杜で行われているA組の春季キャンプに14日から合流。合流初日から凄まじい打球を放ち、スタジアムを拍手で包んだ。

第4クールの1日目。柳田が合流し、大きな打球音を響かせた。フリー打撃を行い、快音を連発。バックスクリーンや右翼席に本塁打を放り込み、場内を騒然とさせた。

この様子を「パーソル パ・リーグTV」が公式X（旧ツイッター）に公開すると「なんかフォーム戻った？」「この人全盛期何回来るのよ」「やっぱりギータは凄い」「全盛期に戻ってる」「えげつない」「もう年齢の事は言わないで欲しい」など37歳と思わせない快音の連続に驚く反応があった。

さらには「本当にWBCいらんやったん？」「WBC普通に出てほしかった」「ちょっとそのままサンマリンスタジアムっていう所に移動してもらっていいですか？」「ギータの存在感が際立ちます」「やっぱりスゴイなぁ」など“侍ジャパン”の一員として選出されてもおかしくないような打球に、ファンも唸っていた。（Full-Count編集部）