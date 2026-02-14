Snow Man、新曲「オドロウゼ！」配信リリース決定 佐久間大介主演映画「スペシャルズ」主題歌
【モデルプレス＝2026/02/14】Snow Manの新曲「オドロウゼ！」が、2月23日に配信リリースされることが発表された。
【写真】スノ佐久間、美脚＆ウエスト披露のミニスカコスプレ
佐久間大介が主演を務める映画『スペシャルズ』（3月6日公開）の主題歌として解禁されていた本楽曲は、誰もが抱えている、日常に渦巻く不安や疲れを軽やかに吹き飛ばし、笑って踊って、前へ進もうと導いてくれるポジティヴなダンスチューン。アップダウンの激しい毎日も、キミと、みんなとなら楽しい時間に変わっていく…そんな温かなメッセージも込めた、Snow Manの9人だからこそ歌える、底抜けに明るいパーティーソングとなっている。
配信リリース決定の発表とともに公式Xと公式Instagramに投稿されたTeaser映像では、「オドロウゼ！」のイントロとともに、カラフルな衣装をまとったSnow Manのメンバーたちが登場。 あわせてMusic Videoの解禁日が配信リリース日と同日の2月23日21時であることも明らかとなった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆Snow Man、新曲「オドロウゼ！」配信リリース決定
