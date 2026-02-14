ベッキー、味噌の仕込みを報告 当日の写真に「丁寧な暮らしぶりが素敵」「本格的ですごい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/14】タレントのベッキーが2月14日、自身のInstagramを更新。味噌の仕込みを報告し、反響を呼んでいる。
【写真】41歳タレント「本格的ですごい」味噌作りの様子
ベッキーは「今年も高橋公美さん（※『高』は正式には『はしごだか』）のもとでお味噌の仕込み。杉桶、自然栽培、なんともナチュラルな環境で作らせていただき、いつもありがたいです」とつづり、大豆を潰して丸く整えた団子や杉桶の写真を投稿。こだわりの詰まった環境での味噌づくりの様子を公開した。
さらに「仕込みのあとの、公美さんのお料理も毎回の楽しみ。本当に本当においしい」と記し、「お味噌の話なのに、チョコんと乗せられたスイーツが可愛くてトップ画にしてしまいました ハッピーバレンタイン」とつづって、スイーツの写真とともに充実した1日を伝えている。
この投稿には「完成が楽しみですね」「丁寧な暮らしぶりが素敵」「本格的ですごい」「味噌づくり憧れます」「自分で作った味噌、絶対に美味しい」「真似したい」といった反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ベッキー、杉桶で味噌の仕込みを報告
◆ベッキーの投稿に反響
