元日本人K-POPアイドル、継父への想いを歌に…過去に実の父親の顔を覚えていないと告白も

ボーイズグループCROSS GENE出身の日本人タレント、タクヤ（寺田拓哉）が父に歌を捧げた。

2月14日、韓国で放送されるKBS2『不朽の名曲』は、旧正月に合わせて「グローバルスター特集」が組まれる。

【写真】タクヤ、異父妹の存在を告白「実父の顔は…」

今回の特集には、韓国人よりも韓国を愛する海外出身の芸能人、コメディアンのサム・ハミングトン、タレントの藤田小百合、クジャル、ダニエル＆タクヤ、アンジェリーナ・ダニロワ、レオが出演し、国籍に合わせた多彩な“6人6色”のステージを披露する予定だ。

そのなか、歌手イ・チャンウォンが、韓国生活15年目のタクヤの実態を暴露し、笑いを誘う。

彼は、「タクヤに日本の美味しいお店を聞いても、何も知らない。むしろ漢南洞（ハンナムドン）や盤浦洞（バンポドン）は専門家レベルだ」と切り出すと、タクヤは「漢南洞や盤浦洞では、ナビも必要ない」と自信を見せ、笑いを誘う。

続けて、イ・チャンウォンは「タクヤと日本旅行に行ったことがある。レストランでメニューを決めていると、タクヤが突然『カクカク（韓国語で「それぞれ」を意味する言葉）ください』と言った」と語り、笑いを加えた。

（写真＝KBS2）

上段左からイ・チャンウォン、タクヤ

右中段：アンジェリーナ・ダニロワ、左下段：右がダニエル

これに対し、タクヤは「自分はアイデンティティを失った。もう自分がどこの国の人間なのか、わからない」と嘆き、周りを笑いの渦に巻き込んだ。

またこの日、ダニエル＆タクヤは、イム・ヨンウンの『Father』を選曲し、感動的なステージを演出する。

特に、タクヤは選曲の理由を明かし、「最近、ほかの番組で家族のことを初めて明かした。血縁以上に深い愛情を注いでくれた継父への想いを込めたかった」と意味深いステージを予告した。

彼は、ダニエルが演奏するピアノに合わせ、真摯な声で家族への愛を伝えるとして、彼らのステージへの期待感が高まっている。

なお、『不朽の名曲』は毎週土曜日18時5分に韓国で放送中だ。