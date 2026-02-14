平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんが所属するグループ『Number_i』が公式インスタグラムを更新。2月14日のバレンタインデーに、ファンに向けた特別な動画を公開しました。

【写真を見る】【Number_i】「Happy Valentine's Day」にファンへ動画のプレゼント





投稿には「Happy Valentine's Day」というシンプルなコメントとともに、メンバーがチョコレートを受け取る、微笑ましい映像が添えられています。









動画の冒頭には、茶色のジャケット姿の岸優太さんが登場。









差し出された拳とグータッチを交わすと、手の中からテントウムシのようなデザインのチョコレートが現れるサプライズが。









岸さんは、はにかんだような優しい笑顔でプレゼントを受け取りました。









続いて登場したのは、赤いチェックのシャツを着た神宮寺勇太さん。









クールな表情でグータッチに応じます。









手のひらから車型と思われるチョコレートが現れると、パッと明るい驚きの表情に。







チョコレートを受け取った神宮寺さんの、爽やかな笑顔が印象的です。









そして最後に登場したのは、黒のカーディガンを羽織った平野紫耀さん。









何やら展開を察したような表情でグータッチを交わします。









手のひらからピンク色のフィルムに包まれたチョコレートが現れると、平野さんはすぐに笑顔に。









平野さんは満面の笑みを浮かべ、嬉しそうに受け取りました。









動画の最後には、黒い背景に「Happy Valentine」の文字と、手書き風のハートマークが表示され、バレンタインらしい温かな演出で締めくくられています。









特別な日にファンへの思いを込めた動画に、ファンからは「笑顔に癒されました」「この笑顔で受け取ってくれるならチョコ作る」「あんなスマイルでチョコもらって貰えたら嬉しすぎるよ」「こっちがしあわせになる」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】