ミラノ・コルティナオリンピックは１４日、フリースタイルスキーのデュアルモーグルが行われる。

五輪では今大会から採用された新種目で、２選手が並走して勝ち抜いていくゲーム性が見どころだ。女子の１回戦には日本の４選手が登場する。女子モーグルで、３位と同点ながらターン点でメダルを逃した冨高日向子選手は雪辱なるか注目される。（デジタル編集部）

デュアルモーグルはモーグルと同様、コブと２か所のジャンプ台が設置された急斜面のコースを滑るが、２選手が対決する形式なのが大きく異なる。７人の審判のうち４人がターン、２人がエア、１人がスピードを担当し、その３項目で両選手の優劣を評価する。トーナメント方式で、今大会は男女ともに１回戦で３０人が出場し、１回戦、２回戦、準々決勝、準決勝、決勝（３位決定戦）と最大５回滑ってメダルを争う。

勝敗を決めるのは、今大会では７人のジャッジ。４人がターン、２人がエア、１人がタイム差の優劣を判定し、５点の持ち点を振り分ける。

今大会、男子モーグルで銅メダルを獲得した堀島行真（トヨタ自動車）は、昨年の世界選手権で競技中にけがを負った。堀島は「結構危ない競技でもあるが、そういったところも見てもらいながら応援してほしい」としている。

トーナメントの組み合わせはモーグルの結果を反映させたシード順を基に決まる。１回戦では冨高は１３組でスウェーデン選手と対決する。女子モーグル１１位だった藤木日菜（武庫川女子大院）と、１７位の中尾春香（佐竹食品）による日本人対決にも注目だ。